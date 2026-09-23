{"_id":"6ab3aa8b5bbcfe7c820fd5ae","slug":"video-rajeev-bindal-attack-sukhu-government-tax-burden-luxury-offices-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- जनता पर बढ़ा आर्थिक बोझ, दफ्तरों पर करोड़ों खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता पर टैक्स, महंगाई और विभिन्न शुल्कों का बोझ बढ़ रहा है, जबकि सरकार आलीशान गाड़ियों, कार्यालयों और कोठियों पर खर्च कर रही है। बिंदल ने बिजली दरों, सब्सिडी, सेस, स्टांप ड्यूटी, बस किराये, अस्पतालों में 10 रुपये की पर्ची और हिमकेयर योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए।

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