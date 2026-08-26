नाहन: लुधियाना स्कूल ने कबड्डी और वॉलीबाल के सेमीफाइनल में बनाई जगह संगड़ाह जोन की अंडर-19 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा दिन

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नाहन (सिरमौर)। संगड़ाह जोन की तीन दिवसीय अंडर-19 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेल स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लुधियाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी और वॉलीबाल दोनों के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। खेल प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने बताया कि वॉलीबाल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लुधियाना ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटगढ़ को 2-0 से शिकस्त दी। इसके अलावा खो-खो मुकाबले में भी लुधियाना की टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगना सताहन को सात अंकों से पराजित किया।

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