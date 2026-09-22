हिमाचल प्रदेश: हेवना के पास पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, एनएच-707 बंद; बसों और भारी वाहनों की आवाजाही ठप

एनएच-707 पांवटा साहिब-शिलाई मार्ग पर हेवना के समीप सोमवार रात पेट्रोल से भरा एक तेल टैंकर पलट गया। हादसे के बाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। सुरक्षा को देखते हुए बसों और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों को नियंत्रित तरीके से निकाला जाता रहा।

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बताया जा रहा है कि टैंकर में करीब 14 हजार लीटर पेट्रोल भरा हुआ था और वह नेरवा की ओर जा रहा था। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल बाहर निकलने लगा। बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण घटनास्थल पर सुरक्षा को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी रही।टैंकर के सड़क पर पलटने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं। टीमों ने स्थिति का जायजा लेकर यातायात को नियंत्रित करने और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई शुरू की। टैंकर पलटने के कारण एनएच-707 पर बसों और भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छोटी गाड़ियों को फिलहाल नियंत्रित तरीके से निकाला जाता रहा, ताकि घटनास्थल पर किसी तरह की अतिरिक्त समस्या न हो।पेट्रोल के रिसाव को देखते हुए टैंकर को हटाने की प्रक्रिया भी सावधानी से की जा रही है। संबंधित विभाग मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाकर यातायात के लिए पूरी तरह बहाल करने के प्रयास में जुटे हैं। फिलहाल हादसे के कारणों और टैंकर चालक की स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। टैंकर हटाए जाने और सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद एनएच-707 पर यातायात पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद है।