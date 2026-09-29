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सिरमौर: नाहन में पैदल राहगीरों को मिलेगी राहत, बिरोजा फैक्टरी से शहर तक बनेगा फुटपाथ
नाहन में सड़क किनारे पैदल चलने वाले लोगों की परेशानी जल्द कम हो सकती है। बिरोजा फैक्टरी से नाहन की ओर जाने वाले मार्ग पर फुटपाथ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में मंगलवार को विधायक अजय सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को फुटपाथ निर्माण की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर एसडीएम राजीव सांख्यान, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता राकेश खंडूजा, नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान सहित राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही काफी रहती है। सड़क किनारे पैदल चलने के लिए पर्याप्त सुरक्षित जगह नहीं होने के कारण राहगीरों को परेशानी होती है।
खासकर आईटीआई और खंड विकास अधिकारी कार्यालय की तरफ आने-जाने वाले लोगों को सड़क पर पैदल चलते समय वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है। ऐसे में फुटपाथ बनने से पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सकेगा।
विधायक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फुटपाथ निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे मंजूरी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को भेजा जाएगा।
प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने और निर्माण के लिए बजट उपलब्ध होने के बाद फुटपाथ बनाने का काम शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि योजना सिरे चढ़ने से इस व्यस्त सड़क पर पैदल आवाजाही अधिक सुरक्षित हो सकेगी।
फुटपाथ बनने से केवल पैदल यात्रियों को ही सुविधा मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि सड़क पर वाहनों और पैदल लोगों की आवाजाही अलग-अलग होने से यातायात व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। खासकर व्यस्त समय में सड़क किनारे पैदल चलने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान मिलने से दुर्घटना का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
अब निगाह प्रस्ताव की मंजूरी और बजट प्रावधान पर रहेगी। इसके बाद ही निर्माण कार्य की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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