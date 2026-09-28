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सिरमौर में 15 दिन में 3 हजार कुत्तों को लगेगा रेबीज रोधी टीका, विभाग ने तय किया लक्ष्य
सिरमौर जिले में रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए अब कुत्तों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने अगले 15 दिनों में करीब 3,000 कुत्तों को रेबीज रोधी टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। अभियान के तहत आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्तों को भी टीका लगाया जा रहा है।
पशुपालन विभाग के सहायक उपनिदेशक डॉ. राकेश भट्टी ने बताया कि रेबीज की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पशुपालन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।
अभियान की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आवारा कुत्तों को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि पालतू कुत्तों का भी टीकाकरण किया जा रहा है।
डॉ. भट्टी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पालतू कुत्तों का समय पर टीकाकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही लोगों से आवारा कुत्तों के टीकाकरण में भी सहयोग करने का आग्रह किया गया है।
विभाग ने विशेष अभियान के तहत अगले 15 दिनों में जिले में करीब 3,000 कुत्तों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए संबंधित विभागों और सामाजिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य कुत्तों में रेबीज के संक्रमण को रोकना और लोगों को इस बीमारी के खतरे से बचाने में मदद करना है।
डॉ. राकेश भट्टी ने बताया कि भारत को वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में देशभर में जागरूकता और टीकाकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से सिरमौर में भी अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने पालतू कुत्तों का समय पर टीकाकरण करवाने के साथ अभियान में विभाग का सहयोग करें, ताकि रेबीज की रोकथाम के प्रयासों को और मजबूती मिल सके।
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