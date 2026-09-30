Sirmour News: शनि मंदिर में घुसा तेज रफ्तार ट्राला, बाल-बाल बचे लोग

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। देवीनगर स्थित शनि मंदिर परिसर में मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर जा घुसा। हादसे में बिजली के पोल, बोर्ड और मंदिर परिसर के शेड को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि देर रात मंदिर परिसर और आसपास कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। देवीनगर में शनि मंदिर के आसपास छह माह के भीतर इस तरह का यह तीसरा हादसा है। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।पूर्व पार्षद मधुकर डोगरी, पंकज भटनागर, राजेश सूद समेत देवीनगर क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर शनि मंदिर परिसर में जा घुसा। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर मध्य रात्रि में लोग घरों से बाहर निकल आए। मौके पर ट्राला हादसाग्रस्त हालत में मिला। ट्राले की टक्कर से आसपास के बिजली व अन्य पोल तथा मंदिर परिसर के शेड को नुकसान पहुंचा।क्षेत्रवासियों के अनुसार, देवीनगर में इसी स्थान के आसपास करीब छह माह पहले एक ट्राले ने साथ लगते प्राथमिक पाठशाला की दीवार तोड़ दी थी। इसके बाद एक अन्य ट्राले ने रिहायशी मकान की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब मंगलवार रात शनि मंदिर और साथ लगते रिहायशी घर भी ट्राले की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।वैकल्पिक मार्ग की मांग फिर उठीलोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले तेज रफ्तार ट्रालों और टिप्परों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रवासी कई वर्षों से सरकार और प्रशासन से शहरी व भीड़भाड़ वाले ग्रामीण क्षेत्रों से भारी वाहनों को बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में एसडीएम पांवटा साहिब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें शनि मंदिर और आसपास के व्यस्त रास्तों पर भारी वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने तथा वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की मांग रखी जाएगी। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया कि हादसे की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग विचाराधीन है। यमुना नदी किनारे भारी वाहनों के आवागमन के लिए अलग मार्ग की योजना को लेकर बजट प्रावधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।बॉक्सट्राला मालिक भरेगा क्षति राशिशनि मंदिर देवीनगर में ट्राले से हुई क्षति की शिकायत पुलिस थाना तक पहुंची है। मामले में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। ट्राला मालिक ने क्षतिपूर्ति की राशि देने का आश्वासन दिया है।