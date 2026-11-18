{"_id":"6afd4110373237e1af0eee83","slug":"video-women-in-janjehli-are-becoming-self-reliant-through-self-employment-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुमारसैन: जंजैली की महिलाएं स्वरोजगार से बन रहीं आत्मनिर्भर, नाै स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं 65 महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुमारसैन: जंजैली की महिलाएं स्वरोजगार से बन रहीं आत्मनिर्भर, नाै स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं 65 महिलाएं
विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत जंजैली में विकास ग्राम संगठन की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। संगठन के तहत 9 स्वयं सहायता समूहों में करीब 65 महिलाएं जुड़ी हैं, जो स्वरोजगार के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में जुटी हैं। महिलाएं सीरा, अचार, पत्तल, जैम सहित विभिन्न घरेलू उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।