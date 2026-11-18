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कुमारसैन: जंजैली की महिलाएं स्वरोजगार से बन रहीं आत्मनिर्भर, नाै स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं 65 महिलाएं

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 11:39 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 11:39 AM IST







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विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत जंजैली में विकास ग्राम संगठन की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। संगठन के तहत 9 स्वयं सहायता समूहों में करीब 65 महिलाएं जुड़ी हैं, जो स्वरोजगार के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में जुटी हैं। महिलाएं सीरा, अचार, पत्तल, जैम सहित विभिन्न घरेलू उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। ... और पढ़ें

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