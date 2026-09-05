{"_id":"6a9bc8bea09f8e5e81058dbf","slug":"video-video-retired-teachers-honored-on-teachers-day-in-rampur-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रामपुर में शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त अध्यापकों को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीबीएसई पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में शनिवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के सेवानिवृत्त अध्यापकों को सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पा नंद गुप्ता ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देने के साथ-साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षकों और बच्चों के बीच संवाद और समझ में अंतर देखने को मिल रहा है। बच्चे कई बार शिक्षकों और अभिभावकों की बात सुनने को तैयार नहीं होते। बच्चों के मार्ग में कई तरह की चुनौतियां और रुकावटें आती हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को अपने माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने सेवानिवृत्त अध्यापकों से विद्यालय और विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर वाहवाही लूटी। केक काटकर शिक्षक दिवस की खुशियां मनाई गईं।

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