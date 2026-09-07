Rampur Bushahar News: काॅलेज पहुंचने पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्राचार्य डॉ. बासोतिया का स्वागत
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
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रामपुर बुशहर। राजकीय महाविद्यालय रामपुर में राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कॉलेज प्राचार्य डॉ. पंकज बासोतिया का महाविद्यालय लौटने पर सोमवार को स्वागत किया गया। प्राचार्य का स्वागत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तालियों और फूल मालाओं के साथ किया। समारोह में प्राचार्य की पत्नी और पुत्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने प्राचार्य को पुरस्कार के लिए बधाई दी। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में डॉ. बासोतिया को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में डॉ. बासोतिया को हिमाचली,किन्नौरी पारंपरिक वेशभूषा में सम्मानित किया गया। डॉ. बासोतिया ने स्वागत के लिए सभी का आभार प्रकट किया। कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे महाविद्यालय परिवार की मेहनत और टीम भावना का सम्मान है। उन्होंने भविष्य में भी विद्यार्थियों और महाविद्यालय की उन्नति के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।
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