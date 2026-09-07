फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Ultrasound facility launched at Civil Hospital, Theog

Rampur Bushahar News: सिविल अस्पताल ठियोग में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड सुविधा

Mon, 07 Sep 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Ultrasound facility launched at Civil Hospital, Theog
सिविल अस्पताल ठियोग में अल्ट्रासाउंड मशीन से जांच करते हुए। संवाद
विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने मशीन का किया लोकार्पण
विज्ञापन

स्थायी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति न होने से सप्ताह में एक दिन मिलेगा लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। सिविल अस्पताल ठियोग में लंबे समय से चली आ रही अल्ट्रासाउंड सुविधा की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। सोमवार को विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने अस्पताल में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन का विधिवत लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इस सुविधा के शुरू होने से पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को उपचार में राहत मिलेगी। अस्पताल को करीब ढाई वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है। हालांकि, वर्तमान में अस्पताल में स्थायी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति न होने के कारण अल्ट्रासाउंड की सुविधा सप्ताह में केवल एक दिन ही उपलब्ध होगी। अस्पताल में रोजाना 400 से 500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। इनमें पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के साथ बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी शामिल होती हैं। अब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही अस्पताल में उपलब्ध सर्जरी सेवाओं का भी बेहतर लाभ मिल सकेगा। चिकित्सकों के अनुसार, अल्ट्रासाउंड जांच से कई जटिल और गंभीर मामलों की समय पर पहचान हो सकेगी, जिससे सर्जरी के दौरान बेहतर उपचार संभव होगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ठियोग अस्पताल को आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल में जल्द ही स्थायी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करवाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे मरीजों को नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सके। एमआरआई मशीन स्थापित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल भवन का सर्वे भी कर चुकी है। जल्द ही इन दोनों सुविधाओं का लाभ ठियोग और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को मिलने की उम्मीद है।स्थानीय लोगों ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू होने पर सरकार और विधायक का आभार जताया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। मरीजों को छोटी-छोटी जांच के लिए शिमला और अन्य निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। ठियोग सिविल अस्पताल को क्षेत्र का बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान बनाना उनका लक्ष्य है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें