रामपुर: सुदामा मेहता बोले- पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं की तो 2027 के चुनाव सरकार पर पड़ेंगे भारी

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यदि सरकार जल्द पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं करेगी तो आगामी चुनाव में सरकार को पेंशनरों का साथ नहीं मिलेगा। सरकार को 2027 के चुनावी परिणाम भुगतने होंगे। लंबे समय से पेंशनर सरकार के समक्ष अपनी मांगें उठाते आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह बात बुधवार को आयोजित बैठक में अध्यक्ष सुदामा राम मेहता ने कही। पेंशनर कल्याण संघ खंड रामपुर की बैठक संघ के अध्यक्ष सुदामा राम मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेंशनरों ने लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ और अन्य मांगों का समाधान न होने पर प्रदेश सरकार के प्रति रोष जताया संघ ने प्रदेश सरकार से लंबित वित्तीय लाभों सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। इस मौके पर महासचिव कृष्ण कुमार शर्मा, बीआर भंडारी, दीवान चौहान और मोहन लाल सहित कई अन्य मौजूद रहे।

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