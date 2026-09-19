Rampur Bushahar News: रिकांगपिओ के साथ लगते गांवों में कल बिजली बंद

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220/66/22 केवी उपकेंद्र बोक्टू में परीक्षण कार्य के चलते 21 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बोक्टू उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 22 केवी फीडरों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान रोगी, कल्पा, चूंगलिंग, दुनी, ब्रेलंगी, पांगी, तेलंगी, रिकांगपिओ, पूर्वणी, पोवारी और शुदारंग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सहायक अभियंता विद्युत मंडल रिकांगपिओ सुनील नेगी ने बताया कि इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ के सामने से गुजर रही 22 केवी उच्चतम लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य भी 21 सितंबर को किया जाना प्रस्तावित है। इसके चलते 22 केवी ओल्ड किन्नौर फीडर और 22 केवी न्यू किन्नौर फीडर में भी दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान रल्ली, शोंगटोंग, बारंग और तांगलिंग गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है ।