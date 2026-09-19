Rampur Bushahar News: डीएवी कोटखाई में छात्रों को बताया नोटा का महत्त्व
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:41 PM IST
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कोटखाई(रोहड़ू)।
डीएवी शताब्दी महाविद्यालय कोटखाई के चुनावी साक्षरता क्लब ने विद्यार्थियों के लिए ‘नोटा’ विषय पर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया। राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य दीक्षित प्रकाश ने व्याख्यान दिया। उन्होंने नोटा के अर्थ, उद्देश्य और भारतीय चुनाव प्रक्रिया में इसकी भूमिका समझाई। प्रकाश ने मतदाताओं के लिए नोटा के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला। चुनावी साक्षरता क्लब के समन्वयक विनोद गुप्ता ने विद्यार्थियों और वक्ता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं।
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डीएवी शताब्दी महाविद्यालय कोटखाई के चुनावी साक्षरता क्लब ने विद्यार्थियों के लिए ‘नोटा’ विषय पर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया। राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य दीक्षित प्रकाश ने व्याख्यान दिया। उन्होंने नोटा के अर्थ, उद्देश्य और भारतीय चुनाव प्रक्रिया में इसकी भूमिका समझाई। प्रकाश ने मतदाताओं के लिए नोटा के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला। चुनावी साक्षरता क्लब के समन्वयक विनोद गुप्ता ने विद्यार्थियों और वक्ता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं।