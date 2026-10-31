{"_id":"6ae5c8fe456279d2a6034f93","slug":"video-rampur-national-unity-day-celebrated-in-kaleda-majhewati-villagers-took-a-pledge-for-national-unity-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: कलेड़ा-मझेवटी में मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस, ग्रामीणों ने राष्ट्रीय एकता की ली शपथ ग्रहण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर: कलेड़ा-मझेवटी में मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस, ग्रामीणों ने राष्ट्रीय एकता की ली शपथ ग्रहण
कलेड़ा-मझेवटी पंचायत कार्यालय परिसर में शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान अश्वनी शर्मा ने की। पंचायत प्रधान अश्वनी शर्मा, पंचायत सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सरदार पटेल के जीवन, संघर्ष और देश की सैकड़ों रियासतों के एकीकरण में उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में सभी को जानकारी दी। कहा कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर पंचायत सचिव कृष्णा देवी, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र शर्मा, वार्ड पंच ईश्वर दास, बाली करण, रेखा देवी, संतोष देवी, रक्षा देवी, गीता राम और मेहर सिंह सहित अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।