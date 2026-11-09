{"_id":"6af1aeb97c8bb06fc8001d44","slug":"video-rabies-confirmed-two-dogs-one-cow-nirsu-talai-rampur-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर के निरसू और तलायी में रेबीज का खतरा, दो कुत्तों और एक गाय में संक्रमण की पुष्टि; 45 आवारा पशुओं का टीकाकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में रेबीज संक्रमण के मामले सामने आने से पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। पशु चिकित्सालय दत्तनगर के अंतर्गत आने वाले निरसू और तलायी गांवों में दो कुत्तों और एक गाय में रेबीज की पुष्टि हुई है। संक्रमण को दूसरे पशुओं तक फैलने से रोकने के लिए विभाग ने दोनों क्षेत्रों में विशेष निगरानी और टीकाकरण अभियान शुरू किया है। विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान कुल 45 आवारा पशुओं को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। इनमें 21 आवारा कुत्ते, 23 गोवंश और एक बिल्ली शामिल है। प्रभावित पशुओं की पहचान के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए यह अभियान चलाया गया, ताकि संक्रमण की आशंका को नियंत्रित किया जा सके। पशुपालन विभाग प्रभावित गांवों में स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। विभाग ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि यदि किसी पशु में असामान्य व्यवहार दिखाई देता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय को दें। विशेष रूप से अत्यधिक लार गिरना, अचानक आक्रामक हो जाना, असामान्य व्यवहार करना और निगलने में परेशानी होना रेबीज के संभावित लक्षण हो सकते हैं। ऐसे पशुओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए और उन्हें खुद पकड़ने या संभालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रेबीज एक गंभीर विषाणुजनित बीमारी है, जो संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने से मनुष्यों में भी फैल सकती है। इसके लक्षण विकसित होने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है। इसलिए किसी भी पशु के काटने या खरोंचने की घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसी स्थिति में घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पहुंचकर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटी रेबीज वैक्सीन और अन्य आवश्यक उपचार करवाना चाहिए। पालतू पशुओं का भी समय पर करवाएं टीकाकरण पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण करवाने की अपील की है। विभाग का कहना है कि नियमित टीकाकरण और समय पर पहचान से इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। निरसू और तलायी में चलाया गया यह अभियान पशुओं के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। रेबीज जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अपनाया जाने वाला वन हेल्थ दृष्टिकोण पशु और मानव स्वास्थ्य को एक साथ सुरक्षित रखने पर जोर देता है।

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