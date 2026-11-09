{"_id":"6af1af9934aa0760510be9eb","slug":"video-kungash-unique-diwali-tradition-gods-demons-war-kullu-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू के कुंगश में अनोखी दिवाली: बगड़ी की घास के रस्से से हुआ देव-दानव युद्ध का मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में देव परंपराओं और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। आनी क्षेत्र के कुंगश गांव में दीपावली का पर्व अपनी विशेष धार्मिक परंपरा के साथ मनाया गया। यहां दिवाली के अवसर पर सदियों पुराने पौराणिक प्रसंग को रस्साकशी के माध्यम से दोहराया जाता है। इस दौरान देवताओं और दानवों के बीच हुए संघर्ष को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया। कुंगशी महादेव मंदिर में रात के समय पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पर्व की शुरुआत हुई। इसके अगले दिन सोमवार को मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ दूरदराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पनेऊई नाग देवता की उपस्थिति में क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का विधिवत पालन किया गया। कुंगश की दिवाली में सबसे खास रस्म देवताओं और दानवों के बीच युद्ध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। इसके लिए बगड़ी की घास से एक विशाल रस्सा तैयार किया जाता है। इसके दोनों सिरों को पकड़कर लोग रस्साकशी करते हैं। इस पारंपरिक गतिविधि के जरिए पौराणिक युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं में इस आयोजन को अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि कुंगश की दिवाली आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी अलग पहचान रखती है। देवता के करदार मालसिंह और पुरोहित चंद्र प्रकाश शर्मा के अनुसार, कुंगश दिवाली क्षेत्र की पुरानी धार्मिक परंपराओं में शामिल है। ग्रामीण आज भी इसे पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। बगड़ी की घास से रस्सा बनाकर देवताओं और दानवों के संघर्ष को प्रदर्शित करना इस आयोजन की सबसे विशिष्ट रस्म है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आयोजित मेले में स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे क्षेत्रों से आए व्यापारियों और हलवाइयों ने भी दुकानें लगाईं। मेले के चलते पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। लोगों ने धार्मिक आयोजन में भाग लेने के साथ खरीदारी और मेल-मिलाप का आनंद भी लिया। इस अवसर पर कुंगश पंचायत के पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर, उपप्रधान लच्छी राम, प्रताप शर्मा, टेकचंद, रामचंद और सुरेश ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आनी क्षेत्र के अन्य गांवों में भी स्थानीय देव परंपराओं के अनुसार दिवाली मनाई गई। बिनन, डिगेढ़, ओलवा, कमांद और घोलट सहित विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में धार्मिक रस्मों का आयोजन हुआ। कुंगश की यह अनूठी परंपरा हिमाचल प्रदेश की समृद्ध देव संस्कृति और सामुदायिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का उदाहरण है।

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