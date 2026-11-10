हिमाचल के पशुपालकों के लिए खुशखबरी: अब कम चारे में ज्यादा दूध देंगी राजस्थान की खास नस्ल की बकरियां, जानें
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह के अनुसार, राजस्थान की ऐसी उन्नत नस्लों की बकरियां लाने के प्रयास किए गए हैं, जिन्हें कम चारे में बेहतर दूध और मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस पहल में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है।
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रामपुर के उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूध के खरीद मूल्य में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने और दूध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
#WATCH | Rampur, Himachal Pradesh: Sub-Divisional Magistrate (SDM) Harsh Amarender Singh says, "...The Chief Minister has introduced several schemes aimed at strengthening our rural economy; for instance, you may have noticed that the procurement prices for milk have increased significantly over the past few years. In this context, we are focusing on how to boost production and ensure that farmers have access to superior breeds, whether it be cows or dairy goats. For example, there are specific breeds of goats from Rajasthan that are highly efficient: they require very little fodder while providing good milk yields, and they also offer a high meat yield. In consultation with the Animal Husbandry Department, we have made efforts to bring some of these high-quality goat breeds from Rajasthan to the region."
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 10, 2026
उन्होंने कहा कि गायों के साथ डेयरी बकरी पालन को भी आय का बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है। राजस्थान में बकरियों की कुछ ऐसी नस्लें उपलब्ध हैं, जिन्हें कम मात्रा में चारा देने पर भी अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। इन नस्लों से मांस उत्पादन की क्षमता भी बेहतर बताई जाती है।
एसडीएम के अनुसार, पशुपालन विभाग के साथ विचार-विमर्श कर राजस्थान से ऐसी उन्नत नस्ल की बकरियां हिमाचल लाने के प्रयास किए गए हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय पशुपालकों को बेहतर नस्लें उपलब्ध करवाना और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आधारित रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाना है।