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हिमाचल के पशुपालकों के लिए खुशखबरी: अब कम चारे में ज्यादा दूध देंगी राजस्थान की खास नस्ल की बकरियां, जानें

Tue, 10 Nov 2026 12:55 PM IST
Ankesh Dogra एएनआई, शिमला।
एएनआई, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 10 Nov 2026 12:55 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह के अनुसार, राजस्थान की ऐसी उन्नत नस्लों की बकरियां लाने के प्रयास किए गए हैं, जिन्हें कम चारे में बेहतर दूध और मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस पहल में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है।

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rajasthan improved goat breeds to boost dairy production in himachal
रामपुर के उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) हर्ष अमरेंद्र सिंह - फोटो : एएनआई

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हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में उन्नत नस्ल की गायों के साथ-साथ बेहतर उत्पादन क्षमता वाली बकरियों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
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रामपुर के उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूध के खरीद मूल्य में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने और दूध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि गायों के साथ डेयरी बकरी पालन को भी आय का बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है। राजस्थान में बकरियों की कुछ ऐसी नस्लें उपलब्ध हैं, जिन्हें कम मात्रा में चारा देने पर भी अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। इन नस्लों से मांस उत्पादन की क्षमता भी बेहतर बताई जाती है।


एसडीएम के अनुसार, पशुपालन विभाग के साथ विचार-विमर्श कर राजस्थान से ऐसी उन्नत नस्ल की बकरियां हिमाचल लाने के प्रयास किए गए हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय पशुपालकों को बेहतर नस्लें उपलब्ध करवाना और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आधारित रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाना है।
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