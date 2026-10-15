{"_id":"6ad0aaa469d39038af0c2b19","slug":"video-rampur-college-old-block-repair-abvp-protest-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर कॉलेज के ओल्ड ब्लॉक की मरम्मत में देरी पर भड़की विद्यार्थी परिषद, आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाविद्यालय रामपुर के ओल्ड ब्लॉक की मरम्मत शुरू न होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद के अनुसार, जुलाई माह में ओल्ड ब्लॉक की मरम्मत की मांग को लेकर परिषद ने भवन पर तालाबंदी की थी। उस समय रामपुर के स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद तालाबंदी खोली गई थी। प्रशासन ने परिषद को आश्वासन दिया था कि सितंबर माह के अंत तक मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, परिषद का कहना है कि 15 अक्तूबर तक भी काम शुरू नहीं हो पाया है। विद्यार्थी परिषद ने मरम्मत कार्य में हो रही देरी को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिषद का कहना है कि तय समयसीमा के बावजूद काम शुरू नहीं होना विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। परिषद ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिषद ने स्थानीय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द ओल्ड ब्लॉक की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

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