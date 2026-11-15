रामपुर बुशहर: कल्पा में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, बर्फ के फाहे गिरते ही खिले पर्यटन कारोबारियों के चेहरे

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जनजातीय जिला किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कल्पा में रविवार को मौसम ने करवट बदली और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों ने खूबसूरत वादियों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। बर्फबारी के साथ ही क्षेत्र में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों, पर्यटन कारोबारियों और पर्यटकों के लिए मौसम का यह बदलाव खुशियां लेकर आया है। कल्पा में बर्फबारी शुरू होने से किन्नौर के पर्यटन कारोबार को भी नई उम्मीद जगी है। कल्पा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी पर्वत शृंखलाओं और किन्नर कैलाश के मनमोहक दृश्यों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। सर्दियों के मौसम में यहां बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। बर्फबारी के बाद कल्पा की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। देवदार के पेड़ों, घरों की छतों और आसपास की पहाड़ियों पर बिछती बर्फ की सफेद परत पर्यटकों को आकर्षित करती है। यही वजह है कि सर्दियों में कल्पा देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल रहता है। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कल्पा और आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे होटल, होम स्टे, टैक्सी संचालकों, ढाबा संचालकों और अन्य स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। पिछले कुछ समय से पर्यटन कारोबार में तेजी का इंतजार कर रहे व्यवसायियों को अब बर्फबारी से अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद बंधी है। यदि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी का दौर जारी रहता है तो किन्नौर में शीतकालीन पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा मिल सकता है।

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