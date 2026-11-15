हिमाचल: एचआरटीसी चालक की संदिग्ध हालात में मौत, क्वार्टर में बेहोश मिले 46 वर्षीय संतोष कुमार

हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में एचआरटीसी चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रामपुर डिपो में तैनात 46 वर्षीय चालक संतोष कुमार चाटी स्थित अपने क्वार्टर में बेहोशी की हालत में मिले। साथी कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत एमजीएमएससी खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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मृतक की पहचान मंडी जिले की सरकाघाट तहसील के गांव लूणाधा, फतेहपुर निवासी संतोष कुमार (46) पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद के रूप में हुई है। वह एचआरटीसी रामपुर डिपो में चालक के पद पर तैनात थे।जानकारी के अनुसार, संतोष कुमार चाटी स्थित क्वार्टर में थे। इस दौरान साथी कर्मचारियों ने उन्हें कमरे में बेहोशी की हालत में पाया। इसके बाद बिना देरी किए उन्हें उपचार के लिए एमजीएमएससी खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।प्रारंभिक जांच में संतोष कुमार की मौत का संभावित कारण हृदय गति रुकना माना जा रहा है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।घटना की सूचना मिलने पर ब्रौ थाना पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव का निरीक्षण करने के साथ फोटोग्राफी भी की। पुलिस के अनुसार, शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है।डीएसपी आनी राजीव मेहता ने बताया कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।