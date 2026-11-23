{"_id":"6b03dc48aa533318210d2cc3","slug":"video-nirmand-market-daily-traffic-jam-public-troubled-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: निरमंड बाजार में रोजाना लग रहा जाम, आम जनता परेशान; यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

निरमंड बाजार में रोजाना लगने वाले जाम से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में वाहनों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जाम की समस्या अब स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाजार में जाम लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। इसका सबसे अधिक खामियाजा स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं, यातायात व्यवस्था सुचारू न होने से बाजार में अव्यवस्था का माहौल बना रहता है। लोगों ने प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि निरमंड बाजार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बाजार में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के साथ पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।

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