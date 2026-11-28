Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों ने जाना संविधान का महत्व
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:42 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:42 PM IST
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रामपुर बुशहर। राजकीय महाविद्यालय रामपुर में संविधान दिवस मनाया गया। राजनीति विज्ञान विभाग ने इस कार्यक्रम का विषय हमारा संविधान, हमारा अभिमान रखा था। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया बतौर मुख्य अतिथि और उपप्राचार्य विद्या बंधु विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से की गई। कार्यक्रम में युवा संसद का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी संविधान के महत्व से रूबरू हुए। वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सांविधानिक विषयों पर अपने तर्क रखे। नेट-यूजी प्रश्नपत्र लीक प्रकरण पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया।
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