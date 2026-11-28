Rampur Bushahar News: तंजिन छेवांग नेगी बने भारतीय तटरक्षक बल में असिस्टेंट कमांडेंट
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:48 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिले के पूह क्षेत्र के तंजिन छेवांग नेगी ने भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने देश सेवा के नए सफर की शुरुआत की है। तंजिन छेवांग नेगी ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता को सीमावर्ती जिला किन्नौर के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत माना जा रहा है। परिजनों, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी। भारतीय तटरक्षक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति परिवार के साथ पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। अब वह देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तटरक्षक बल की जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपना योगदान देंगे।
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