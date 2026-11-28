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संवाद न्यूज़ एजेंसी

चौपाल (रोहड़ू)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में भारी हिमपात और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1 दिसंबर से चूड़धार मंदिर के कपाट आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर की ओर श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। चूड़धार मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम हेमचंद वर्मा ने बताया कि 28 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम और भारी हिमपात की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में चूड़धार सेवा समिति को भी 1 दिसंबर से आगामी आदेश तक लंगर सेवा बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंदिर क्षेत्र में संचालित सभी ढाबे, होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। संबंधित कारोबारियों को निर्धारित तिथि से अपना कारोबार बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी ये आदेश आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि समुद्र तल से करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार में सर्दियों के दौरान भारी हिमपात होता है। इससे रास्ते बर्फ से ढकने के साथ बेहद फिसलन भरे और जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। प्रशासन ने लोगों से आदेशों का पालन करने और प्रतिबंधित अवधि में चूड़धार की यात्रा नहीं करने की अपील की है।