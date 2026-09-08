{"_id":"6a9fa17d0173cb4b3c012dac","slug":"video-morang-kinnaur-cultural-evening-ormik-temple-pratishtha-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: किन्नौर के मोरंग में गीतों पर झूमे लोग, पारंपरिक वेशभूषा में दिखा संस्कृति का रंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किन्नौर के मोरंग गांव में इष्ट देवता ओरमिक जी के मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय संस्कृति और संगीत का रंग देखने को मिला। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि उपस्थित लोग देर रात तक किन्नौरी गीतों की धुन पर झूमते रहे। सांस्कृतिक संध्या में केदार नेगी, श्यामू नेगी, बेबो नेगी, समीक्षा नेगी और सादिका नेगी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कलाकारों ने एक के बाद एक किन्नौरी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। गीत-संगीत शुरू होते ही माहौल उत्साह से भर गया और ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में जमकर नाचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रवासी पहुंचे थे। सभी ने स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों का खूब आनंद लिया। मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के धार्मिक माहौल के बीच आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समारोह की रौनक को और बढ़ा दिया। समीक्षा और सादिका की गायकी ने जीता दिल सांस्कृतिक संध्या में समीक्षा नेगी और सादिका नेगी की प्रस्तुतियों ने विशेष रूप से दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी मनमोहक गायकी पर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं और देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि किन्नौर की समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश की। पारंपरिक गीतों और वेशभूषा के बीच ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या क्षेत्रवासियों के लिए यादगार बन गई। कार्यक्रम ने धार्मिक आयोजन के साथ-साथ स्थानीय कला, संगीत और परंपरा को मंच देने का भी काम किया।

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