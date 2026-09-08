{"_id":"6a9f9f3f220d79919c0ecb4e","slug":"video-theog-rampur-highway-four-hours-closed-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: ठियोग-रामपुर हाईवे चार घंटे रहा बंद, कड़ी मशक्कत के बाद बहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठियोग-रामपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह पहाड़ी कटान के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जनोग घाट के समीप पहाड़ी से चार बड़े पेड़ सड़क पर गिरने के कारण हाईवे करीब चार घंटे तक बंद रहा। सड़क बंद होने से नौकरीपेशा लोगों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह जनोग घाट के पास पहाड़ी का कटाव हुआ। इसके चलते पहाड़ी से चार बड़े पेड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरे। पेड़ों के सड़क पर गिरने से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। देखते ही देखते मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई और लोगों को सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। हाईवे बंद होने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। कर्मचारियों ने बिना देरी किए सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। पेड़ बड़े होने के कारण इन्हें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टीमों ने लगातार काम करते हुए करीब चार घंटे में सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया। हाईवे खुलने के बाद मार्ग पर फंसे वाहन आगे बढ़ सके। सड़क बहाल होने से यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। इस दौरान मार्ग बंद रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, खासकर सुबह के समय नौकरी और स्कूल जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।

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