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कुमारसैन: त्रैमासिक बैठक में बीडीसी सदस्य वेद वर्मा ने उठाईं कांगल, कोटीघाट और मोगड़ा की जनसमस्याएं

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 02:26 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 02:26 PM IST







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विकासखंड नारकंडा के अंतर्गत कांगल क्षेत्र के बीडीसी सदस्य वेद वर्मा ने त्रैमासिक बैठक में कांगल, कोटीघाट और मोगड़ा क्षेत्रों की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ग्रामीणों को पेश आ रही सड़क, पेयजल, परिवहन और संपर्क मार्गों से जुड़ी समस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष रखते हुए इनके शीघ्र समाधान की मांग की। ... और पढ़ें

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