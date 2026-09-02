वीडियो: जोगिंद्रनगर से संस्थान स्थानांतरण के विरोध में भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी

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जोगिंद्रनगर से आरसीएफसी संस्थान को सोलन स्थानांतरित करने की अधिसूचना के विरोध में आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति की क्रमिक भूख हड़ताल बुधवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं 7 सितंबर को प्रस्तावित जन आक्रोश महारैली की तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही हैं। बुधवार को भूख हड़ताल का मोर्चा ढेलू पंचायत के प्रधान हरनाम सिंह के नेतृत्व में सेवानिवृत्त लेक्चरर जीवन राम पालिया, शंभू राम पलिया और सरवण कुमार सहित अन्य लोगों ने संभाला। इस दौरान रोटेरियन अजय ठाकुर, जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज, कैप्टन चंद्र सिंह राणा, सेवानिवृत्त डीएसपी ज्ञान चंद ठाकुर और व्यापार मंडल अध्यक्ष भास्कर गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।अजय ठाकुर ने कहा कि आंदोलन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और सात सितंबर की महारैली में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि जनता की एकता के कारण आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और विभिन्न संगठनों के बीच बेहतर समन्वय बना है। पूर्व सैनिक लीग के पूर्व उपाध्यक्ष कैप्टन चंद्र सिंह राणा ने पूर्व सैनिकों और सैनिक परिवारों से महारैली में भाग लेने की अपील की। प्रधान हरनाम सिंह ने कहा कि ढेलू पंचायत से सैकड़ों लोग रैली में शामिल होंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरुशरण परमार ने कहा कि जब तक आरसीएफसी को जोगिंदरनगर में बहाल नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

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