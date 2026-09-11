फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   7 trainees under investigation in IIT Mandi's controversial poster case

Mandi News: आईआईटी मंडी में विवादित पोस्टर मामले में 7 प्रशिक्षु जांच के दायरे में

Fri, 11 Sep 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
7 trainees under investigation in IIT Mandi's controversial poster case
तीन सदस्यीय कमेटी ने निदेशक को सौंपी रिपोर्ट
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। आईआईटी मंडी परिसर में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान लगे विवादित पोस्टर मामले में गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी पड़ताल पूरी कर रिपोर्ट निदेशक को सौंप दी है। जांच के दौरान कमेटी ने सात प्रशिक्षुओं को जांच के दायरे में रखा था। रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रशिक्षुओं से यह चूक अबोधपन में हुई है। हालांकि मामले में अंतिम निर्णय आईआईटी मंडी के निदेशक ही लेंगे।

उल्लेखनीय है कि कमेटी पोस्टर तैयार करने, परिसर में लगाने और कार्यक्रम की निगरानी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही थी। आईआईटी प्रशासन ने पूर्व में ही स्पष्ट किया था कि रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीते 4 सितंबर को आईआईटी मंडी परिसर में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान एक विवादित पोस्टर लगाया गया था जिसमें जातिगत भेदभावपूर्ण सामग्री लिखी हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत जांच कमेटी का गठन किया था। आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार डॉ. केएस पांडेय ने बताया कि जांच रिपोर्ट निदेशक को सौंप दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed