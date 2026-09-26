वीडियो: भावना ठाकुर के पूरे परिवार ने खेत में मोबाइल पर देखा फाइनल मुकाबला, मनाया जीत का जश्न

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एक तरफ एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी की टीम फाइनल मुकाबला जीतने के लिए मैदान में पसीना बहा रही थी तो दूसरी तरफ उसी टीम की होनहार खिलाड़ी भावना ठाकुर का परिवार खेलों में लहसुन की बीजाई के लिए पसीना बहा रहा था। भावना ठाकुर के परिवार के सभी सदस्य सुबह ही खेतों में लहसुन की बीजाई के लिए चले गए थे और काम के साथ मोबाइल फोन पर मैच का सीधा प्रसारण भी देख रहे थे। गांव के अन्य लोग भी खेतों में काम के साथ मैच देख रहे थे। जैसे ही भारतीय टीम ने ईरान को शिकस्त देकर जीत हासिल की तो पूरा परिवार खेतों में ही खुशी से झूम उठा। भावना के पिता प्रेम सिंह खेतों में ही नाच उठे और पूरे परिवार ने वहीं पर ही जश्न मनाया। भावना की बड़ी बहन कुंता देवी ने बताया कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि आज उनकी बहन ने एक बार फिर से देश-दुनिया में अपने क्षेत्र, जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हमारी यही दुआ है कि बेटी भावना इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और बुलंदियों पर पहुंचे।

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