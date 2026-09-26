सीएम सुक्खू बोले-एशियन गेम्स पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी सरकार, इनामी राशि दी जाएगी

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मंडी दौरे पर आए सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भारतीय कबड्डी टीम में शामिल रहीं हिमाचल की चारों बेटियों सहित पूरी टीम इंडिया को शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने जोगिंद्रनगर के सावन बरवाल को भी जीत के लिए बधाई दी। सीएम ने कहा कि हिमाचल पहुंचने पर सभी विजेताओं का स्वागत किया जाएगा और नियमों के तहत सभी को सरकार की तरफ से इनामी राशि राशि भी दी जाएगी।

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