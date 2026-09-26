सीएम सुक्खू का बड़ा एलान: सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी डीए की किस्त, जानें बड़ी घोषणाएं

सुखी परिवार योजना के लिए बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री ने बल्ह के कंसा चाैक पर जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने गुरुकोठा में सीबीएसई स्कूल खोलने, जलशक्ति व बिजली विभाग का मंडल कार्यालय और डीएसपी कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही इलाके की सड़कों के सुधार के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि तुरंत स्वीकृत की। सीएम सुक्खू ने इस मौके पर एलान किया कि सरकार की मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए मनरेगा की एक दिन ही दिहाड़ी की शर्त को हटा दिया जाएगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 75 हजार तक होगी और उस परिवार में 21 वर्ष से कम आयु की एक से अधिक बेटियां होंगी, उन्हें आने वाले समय में मासिक 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की जनसभा में भारी जनसमूह उमड़ा। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, कर्मचारी, महिला, युवा तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत एवं सम्मान किया। सीएम ने जिला मंडी के नेरचौक में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में थ्री टेस्ला एमआरआई और टीसीसीसी का उद्घाटन और पीईटी सीटी स्कैन मशीन का शिलान्यास भी किया।