{"_id":"6ac9cf81b11e4e53b70f5d29","slug":"video-sardar-patel-universitys-supplementary-exams-to-be-held-at-19-centers-final-date-sheet-released-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: 19 केंद्रों में होंगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की अनुपूरक परीक्षाएं, फाइनल डेटशीट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मंडी: 19 केंद्रों में होंगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की अनुपूरक परीक्षाएं, फाइनल डेटशीट जारी
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक-शास्त्री के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की यूजी अनुपूरक परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 12 अक्तूबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी ने अनुपूरक परीक्षाओं के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम डेटशीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और संबंधित महाविद्यालयों को भी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 से 24 सितंबर तक निर्धारित थी। अधिक विद्यार्थियों को मौका देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अक्तूबर कर दी गई थी। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। 12 अक्तूबर से परीक्षाओं का दौर शुरू होगा जो 19 नवंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी कोई भी नई जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉ सनील ठाकुर और यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।