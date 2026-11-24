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दो मिनट तक पानी का डिब्बा छीनने को लेकर चली खींचतानसेना के सम्मान के मुद्दे पर भाजयुमो भड़कीमंत्री और पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजीसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। सेना के सम्मान के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजयुमो कार्यकर्ताओं का मंगलवार को मंडी में पुलिस से सीधा टकराव हो गया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर मंत्री का पुतला फूंकते ही उसे बुझाने पहुंची पुलिस को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। पानी का डिब्बा लेकर पुतले की ओर बढ़े पुलिस जवानों को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और डिब्बा छीनने की कोशिश की। इसके बाद करीब दो मिनट तक दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होती रही। इस दौरान ..नेगी जब-जब डरता है, पुलिस को आगे करता है.. जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। भाजयुमो ने मुख्यमंत्री से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है।मंगलवार दोपहर करीब 12:20 बजे भाजयुमो कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के पास एकत्रित हुए और रैली के रूप में उपायुक्त कार्यालय की ओर रवाना हुए। 12:21 बजे कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर पहुंचे और जगत सिंह नेगी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में मंत्री के खिलाफ विरोध जताने वाले नारे और पुतला दहन की तैयारी थी।बॉक्स12:22 बजे फूंका पुतला, मौके पर नहीं थे पुलिस जवानदोपहर 12:22 बजे कार्यकर्ता जगत सिंह नेगी का पुतला लेकर पहुंचे। उस समय उपायुक्त कार्यालय के गेट के बाहर पुलिस जवान मौजूद नहीं थे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने पुतले को आग के हवाले कर दिया। पुतले में आग लगते ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और राजस्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी।बाॅक्स12:25 बजे पहुंची पुलिस, पानी डालकर बुझाने का प्रयासपुतले में आग लगने के करीब तीन मिनट बाद 12:25 बजे पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले स्थिति का जायजा लिया और फिर पुतले को बुझाने के लिए कदम उठाया। दोपहर 12:26 बजे पुलिस जवानों ने पास की दुकान से पानी का डिब्बा उठाया और जलते हुए पुतले पर पानी डालने के लिए आगे बढ़े। पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर कुछ कार्यकर्ता उनके सामने आ गए और पानी का डिब्बा छीनने लगे।बाॅक्सदो मिनट तक चली धक्का-मुक्की, दूसरी ओर जलता रहा पुतलापानी का डिब्बा अपने कब्जे में लेने और पुलिस को रोकने के प्रयास के बीच दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस जवान और कार्यकर्ता एक-दूसरे से डिब्बा खींचते रहे। करीब दो मिनट तक मौके पर खूब खींचतान हुई। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस व मंत्री के खिलाफ नारे लगाते रहे। दिलचस्प यह रहा कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच यह जोर-आजमाइश चलती रही और कुछ ही दूरी पर मंत्री का पुतला पूरी तरह जल गया। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी।बॉक्समंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांगभाजपा जिलाध्यक्ष निहाल चंद ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके सम्मान से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से राजस्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष योगराज डोगरा, भाजपा जिला महामंत्री कर्ण कौंडल व अन्य मौजूद रहे।