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सरकाघाट में उपभोक्ताओं का फूटा गुस्साबुजुर्गों के लिए सिरदर्द बनी ऑनलाइन बुकिंगसंवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। उपमंडल के कई गांवों में रसोई गैस वितरण व्यवस्था ग्रामीणों के लिए परेशानी बन गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस गाड़ी बिना पूर्व सूचना गांवों में पहुंचती है, जिससे कई लोग सिलिंडर लेने से वंचित रह जाते हैं। वहीं, ओटीपी और वितरण कर्मियों के व्यवहार को लेकर भी उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।नबाही से प्रेम सिंह, लाल सिंह, राजो देवी, नैण से दीवान चंद, हरि बैहना से रमेश चंद, बरोट से राकेश कुमार, सुनीता देवी, फुला देवी, चौधरी राम, पौंटा से वीना देवी, नुराता राम, कालू राम, फतेहपुर से निक्का राम, जुल्मी देवी, राज कुमार सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि पहले गैस सप्लाई के दिन और वार तय होते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा।ग्रामीणों के अनुसार पहले मिस कॉल से दो मिनट में ओटीपी मिल जाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप से बुकिंग अनिवार्य होने के कारण बुजुर्गों और स्मार्टफोन न चलाने वालों को परेशानी हो रही है। आरोप है कि वितरण कर्मी कई बार दो से चार घंटे इंतजार करवाने के बाद भी बिना सिलिंडर दिए लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पहले की तरह सरल बुकिंग प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है।बाक्सप्रक्रिया सरकार के निर्देशानुसार चल रही है। ग्रामीणों की समस्या पर विचार कर जल्द ही आसान समाधान निकाला जाएगा। -देशराज ठाकुर, खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा विभाग सरकाघाट