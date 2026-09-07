{"_id":"6a9e6dc63012cef4da006a2e","slug":"video-mandi-dharampur-nagar-panchayat-electric-garbage-collection-vehicle-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: नगर पंचायत धर्मपुर को मिला इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण-मुक्त होगी कूड़ा उठाने की व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पंचायत धर्मपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नगर पंचायत को इलेक्ट्रिक कूड़ा उठाने वाला वाहन मिलने से अब क्षेत्र में कचरा संग्रहण व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल से डीजल और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इससे सफाई व्यवस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर पंचायत कार्यालय सहायक दलेर सिंह राणा ने बताया कि क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन मिलने से घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इससे सफाई कर्मचारियों को कचरा संग्रहण में सुविधा होगी और नियमित रूप से सफाई व्यवस्था संचालित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन से कचरा उठाने का काम आसान होने के साथ ही ईंधन की खपत और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। नगर पंचायत का लक्ष्य धर्मपुर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाना है। दलेर सिंह राणा ने नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करके ही सफाई कर्मचारियों को दें। उन्होंने कहा कि जैविक और गीले कचरे के साथ प्लास्टिक, कागज, बोतल आदि सूखे कचरे को मिलाने से कचरे के उचित निस्तारण में परेशानी होती है। कचरे को स्रोत पर ही अलग रखने से इसके संग्रहण, छंटाई और निस्तारण की प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने लोगों से नगर पंचायत की कचरा संग्रहण व्यवस्था का नियमित रूप से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। नगर पंचायत कार्यालय सहायक ने लोगों से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि धर्मपुर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पंचायत या सफाई कर्मचारियों की नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक कूड़ा संग्रहण वाहन मिलने से घर-घर कचरा उठाने की व्यवस्था को गति मिलेगी और धर्मपुर को स्वच्छ एवं प्रदूषण-मुक्त नगर पंचायत बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा।

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