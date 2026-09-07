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बालीचौकी में टला बड़ा हादसा: ट्रैवलर की ब्रेक फेल, 10 यात्रियों की जान बचाने को दीवार से भिड़ाई गाड़ी
मंडी जिले के बालीचौकी में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर की अचानक ब्रेक फेल हो गई। वाहन में 10 यात्री सवार थे और ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगी। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ऐसे मुश्किल वक्त में चालक ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रैवलर को एक लेंटर से टकराकर रोक दिया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया और सभी 10 यात्रियों की जान सुरक्षित रही।
जानकारी के अनुसार ट्रैवलर सुबह खणी से बालीचौकी की ओर आ रही थी। जैसे ही यह पुरानी पुलिस चौकी के पास पहुंची, अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक काम नहीं करने के कारण चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा। कुछ ही पलों में यात्रियों को खतरे का अहसास हुआ और गाड़ी के भीतर चीख-पुकार मच गई।
यात्रियों के अनुसार उन्हें जैसे ही पता चला कि वाहन के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, वे बुरी तरह घबरा गए। सामने ढलान वाला रास्ता और अनियंत्रित वाहन देखकर यात्रियों को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा।
इस दौरान चालक ने भी स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। उसने किसी तरह वाहन की रफ्तार और दिशा को नियंत्रित करने की कोशिश की। करीब 200 मीटर तक अनियंत्रित चलने के बाद चालक ने वाहन को रोकने के लिए उसे एक लेंटर से भिड़ा दिया। इसी टक्कर के कारण ट्रैवलर रुक गई और यात्रियों की जान बच गई।
ट्रैवलर को रोकने के प्रयास में रास्ते में खड़ी दो कारें भी इसकी चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे साथ लगते नाले में जा गिरी, जबकि दूसरी कार को भी काफी नुकसान पहुंचा।
हादसे में ट्रैवलर और दोनों कारों को नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। वाहन में सवार सभी 10 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं।
हादसे के बाद चालक ने बताया कि अचानक ब्रेक फेल होने से वह भी घबरा गया था। हालांकि उस समय उसका पूरा ध्यान किसी तरह वाहन को रोकने और यात्रियों की जान बचाने पर था। आखिरकार उसने जोखिम उठाते हुए वाहन को लेंटर से टकरा दिया।
चालक के इस फैसले से वाहन तो क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही बालीचौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल हादसे की सबसे बड़ी राहत यही है कि जिस स्थिति में ट्रैवलर अनियंत्रित हुई थी, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता था। चालक की समय रहते दिखाई गई सूझबूझ से 10 यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई।
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