हिमाचल प्रदेश: मारपीट में घायल युवक ने मंडी अस्पताल में तोड़ा दम, तीन युवकों पर हत्या का आरोप

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पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे गवाली स्थित एक रेस्टोरेंट में अजय कुमार के साथ कथित तौर पर बहस और मारपीट हुई। घटना के बाद उसके मामा के बेटे दिनेश कुमार और तीन अन्य युवक उसे उपचार के लिए पधर अस्पताल लेकर पहुंचे। उस समय अजय के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी एमएलआर तैयार की और उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान अजय की मौत हो गई। अजय के पिता शेर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके दोनों बेटे शनिवार को हिमरी गंगा मेले में गए थे।रात तक अजय घर नहीं लौटा। करीब 12 बजे उनके भांजे दिनेश कुमार ने फोन कर बताया कि गवाली स्थित रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में नौहली निवासी साहिल, चमाह पधर निवासी नवीन और कटिपरी निवासी आदित्य ठाकुर के साथ अजय की कथित तौर पर बहस और मारपीट हुई है। अजय घायल है और उसे पधर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाद में परिजनों को अजय को मंडी रेफर किए जाने और उपचार के दौरान उसकी मौत होने की जानकारी मिली। इसके बाद रिश्तेदार पधर थाने पहुंचे और तीनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।