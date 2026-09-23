{"_id":"6ab3a0a7af41b4a4e90db56d","slug":"video-congress-government-education-quality-sohan-lal-thakur-sundernagar-under-14-tournament-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: सुंदरनगर में जिला स्तरीय अंडर-14 मेजर टूर्नामेंट शुरू, सीबीएसई शिक्षा को लेकर भी बोले सोहन लाल ठाकुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय पीएमश्री वरिष्ठ माध्यमिक सीबीएसई स्कूल सुंदरनगर में जिला स्तरीय अंडर-14 (मेजर) टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पूर्व सीपीएस ठाकुर सोहन लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान ठाकुर सोहन लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। ठाकुर सोहन लाल ने कहा कि निजी स्कूलों को छोड़कर इस सत्र में 109 बच्चों ने सीबीएसई शिक्षा में प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की शिक्षा उपलब्ध करवाने से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ा है। उनके अनुसार, हाल ही में जारी साक्षरता के आंकड़ों में गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठाकुर सोहन लाल ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ढांचागत सुधारों के साथ-साथ शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में भी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा विभाग में नियमित रूप से नियुक्तियां की गई हैं। उनके अनुसार, इससे स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बेहतर हुआ है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के प्रयासों का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व को दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश तथा एसएमसी अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी भी दी। जिला स्तरीय अंडर-14 मेजर टूर्नामेंट के शुभारंभ के साथ विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

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