Mandi News: 24 सितंबर तक भरने होंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा फार्म
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:00 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:00 PM IST
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मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक शास्त्री कक्षाओं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं सितंबर-अक्तूबर में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक कक्षाओं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने पात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर जाकर सप्लीमेंट्री परीक्षा फार्म भरना होगा। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। परीक्षा नियंत्रक डाॅॅ. सनील ठाकुर ने बताया कि फार्म भरने के दौरान किसी तरह की परेशानी या विसंगति होने पर परीक्षा शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
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