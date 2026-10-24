{"_id":"6adc647b50d093c2f6037ad1","slug":"video-snowfall-on-mountain-peaks-including-rohtang-pass-light-hailstorm-in-koksar-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रोहतांग दर्रा सहित चोटियों पर बर्फबारी, कोकसर में हल्की ओलावृष्टि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में माैसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू, लाहाैल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं कोकसर में हल्की ओलावृष्टि होने की सूचना है। ताजा बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला सहित आसपास भागों में आज धूप खिली हुई है।

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