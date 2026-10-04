{"_id":"6ac24dd1d76b30d8d000de44","slug":"video-manali-mall-road-crowd-tourists-weekend-himachal-pradesh-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: मनाली के मालरोड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, शाम होते ही गुलजार हुआ बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में रविवार को वीकेंड की भीड़ का असर साफ नजर आया। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। शाम होते-होते मनाली का मालरोड पर्यटकों से गुलजार हो गया। बड़ी संख्या में सैलानियों ने मालरोड पर घूमने, खरीदारी करने और यहां के माहौल का आनंद लेने के साथ अपने वीकेंड को यादगार बनाया। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रविवार का दिन अच्छा रहा, लेकिन सोमवार से पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। वीकेंड पर बढ़ी आवाजाही से होटल, रेस्तरां, दुकानदारों और अन्य पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा मिला।

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