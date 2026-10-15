लाहौल स्पीति: बर्फबारी से दारचा-शिंकुला और ग्राम्फू-बातल मार्ग बंद, कई वाहन फंसे

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लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते तीन प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। दारचा और जिंगजिंग बार में कई वाहन फंसे होने की जानकारी है। जिला प्रशासन की 15 अक्तूबर की सुबह आठ बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से दारचा तक सड़क खुली है, जबकि रोहतांग से नॉर्थ पोर्टल तक आवाजाही निर्धारित समय में ही हो सकती है।

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