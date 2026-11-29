पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में माैसम करवट बदलने वाला है। राज्य में बारिश-बर्फबारी की संभावना है। वहीं कई मैदानी व कम ऊंचाई वाले इलाकों में चार दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उधर, नवंबर में अब तक सामान्य से 83 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 1 से 29 नवंबर तक 18.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया लेकिन वास्तव में 3.1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। वहीं आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में धूप खिली हुई है। सुबह-शाम ठिठुरन लगातार जारी है। राज्य के तीन जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है।

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