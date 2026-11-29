प्राकृतिक खेती केवल फसल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि धरती की उर्वरता बचाने, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देने का संकल्प है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्रकृति के अनुरूप कृषि पद्धतियां अपनाना समय की जरूरत है। यह बात गुजरात के राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रविवार को शिमला में प्राकृतिक एवं रसायन मुक्त कृषि पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में कही। आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के करीब दस वर्षों के अनुभव साझा करते हुए किसानों को स्थानीय संसाधनों से कृषि इनपुट तैयार करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और खेती की लागत कम करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता का संबंध केवल वर्तमान फसल से नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है।

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