{"_id":"6af82cf11400d98fb20a92c0","slug":"video-kullu-police-recruitment-physical-test-male-female-candidates-2026-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में पुलिस भर्ती के तीसरे दिन पुरुष-महिला अभ्यर्थियों ने दिखाया दमखम, 1,181 प्रतिभागी मैदान में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू में पुलिस भर्ती के तीसरे दिन पुरुष-महिला अभ्यर्थियों ने दिखाया दमखम, 1,181 प्रतिभागी मैदान में
जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन बाशिंग में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती के तीसरे दिन शनिवार को पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मैदान में पहुंचकर अपनी शारीरिक क्षमता और दमखम का प्रदर्शन किया।
शनिवार को आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कुल 1,181 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 798 पुरुष और 383 महिला अभ्यर्थी शामिल रहीं। सभी प्रतिभागियों ने निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेकर पुलिस बल में भर्ती होने की अपनी दावेदारी पेश की।
कुल्लू में पुलिस भर्ती प्रक्रिया कुल चार दिनों तक आयोजित की जा रही है। शनिवार को तीसरे दिन का परीक्षण संपन्न होने के बाद अब रविवार को अंतिम दिन की भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इसके साथ ही पुलिस लाइन बाशिंग में चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षण का समापन हो जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।