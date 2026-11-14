{"_id":"6af82cf11400d98fb20a92c0","slug":"video-kullu-police-recruitment-physical-test-male-female-candidates-2026-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में पुलिस भर्ती के तीसरे दिन पुरुष-महिला अभ्यर्थियों ने दिखाया दमखम, 1,181 प्रतिभागी मैदान में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन बाशिंग में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती के तीसरे दिन शनिवार को पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मैदान में पहुंचकर अपनी शारीरिक क्षमता और दमखम का प्रदर्शन किया। शनिवार को आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कुल 1,181 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 798 पुरुष और 383 महिला अभ्यर्थी शामिल रहीं। सभी प्रतिभागियों ने निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेकर पुलिस बल में भर्ती होने की अपनी दावेदारी पेश की। कुल्लू में पुलिस भर्ती प्रक्रिया कुल चार दिनों तक आयोजित की जा रही है। शनिवार को तीसरे दिन का परीक्षण संपन्न होने के बाद अब रविवार को अंतिम दिन की भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इसके साथ ही पुलिस लाइन बाशिंग में चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षण का समापन हो जाएगा।

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