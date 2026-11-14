हिमाचल: मंत्री जगत सिंह नेगी बोले- शीतकालीन सत्र में पेश होंगे करीब 12 विधेयक, प्रदेश के लिए होंगे लाभदायक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे।

#WATCH | शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र पर कहा, "हिमाचल प्रदेश की विधानसभा या सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि जो भी मुद्दे रहे हों लेकिन हमारा विधानसभा सत्र चाहे बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो इसमें पूरा समय दिया जाता है...हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अगर सत्र को सही समय पर लाते हैं, उसमें ज़्यादा समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के जो भी हमले हैं उसको झेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने इन 4 वर्षों में पारदर्शी तरीके से सरकार को चलाया है और विकास को आगे बढ़ाया है...इस विधानसभा सत्र में लगभग 12 बिल आने वाले हैं जो आने वाले समय में हिमाचल के लिए काफी लाभदायक होंगे...विपक्ष मुद्दों से भागते हैं...वो सरकार का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं..." विज्ञापन November 14, 2026

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मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि सदन की कार्यवाही के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, सरकार की ओर से विधानसभा को पूरा समय देने का प्रयास किया जाता है।जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री यदि विधानसभा सत्र समय पर बुलाते हैं और सदन की कार्यवाही के लिए अधिक समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के सवालों और हमलों का सामना करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया है और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया है।