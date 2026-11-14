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हिमाचल: मंत्री जगत सिंह नेगी बोले- शीतकालीन सत्र में पेश होंगे करीब 12 विधेयक, प्रदेश के लिए होंगे लाभदायक

Sat, 14 Nov 2026 01:56 PM IST
Ankesh Dogra एएनआई, शिमला।
एएनआई, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sat, 14 Nov 2026 01:56 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान करीब 12 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। नेगी ने विधानसभा को पर्याप्त समय देने और सरकार की पारदर्शिता का हवाला देते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे।

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मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि सदन की कार्यवाही के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, सरकार की ओर से विधानसभा को पूरा समय देने का प्रयास किया जाता है।
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जनता और विपक्ष के सवालों का सामना करने को तैयार सरकार
जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री यदि विधानसभा सत्र समय पर बुलाते हैं और सदन की कार्यवाही के लिए अधिक समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के सवालों और हमलों का सामना करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया है और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया है।

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शीतकालीन सत्र में आएंगे करीब 12 विधेयक
मंत्री ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में लगभग 12 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विधेयक भविष्य में हिमाचल प्रदेश के लिए लाभदायक साबित होंगे। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में इन विधेयकों के नाम और उनसे जुड़े प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया।

विपक्ष पर भी साधा निशाना
जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों से भागता है और सरकार का पक्ष सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में अपने कामकाज और फैसलों को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री के इस बयान से आगामी शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
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