हिमाचल: मंत्री जगत सिंह नेगी बोले- शीतकालीन सत्र में पेश होंगे करीब 12 विधेयक, प्रदेश के लिए होंगे लाभदायक
हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान करीब 12 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। नेगी ने विधानसभा को पर्याप्त समय देने और सरकार की पारदर्शिता का हवाला देते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे।
#WATCH | शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र पर कहा, "हिमाचल प्रदेश की विधानसभा या सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि जो भी मुद्दे रहे हों लेकिन हमारा विधानसभा सत्र चाहे बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो इसमें पूरा समय दिया जाता है...हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अगर सत्र को सही समय पर लाते हैं, उसमें ज़्यादा समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के जो भी हमले हैं उसको झेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने इन 4 वर्षों में पारदर्शी तरीके से सरकार को चलाया है और विकास को आगे बढ़ाया है...इस विधानसभा सत्र में लगभग 12 बिल आने वाले हैं जो आने वाले समय में हिमाचल के लिए काफी लाभदायक होंगे...विपक्ष मुद्दों से भागते हैं...वो सरकार का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2026विज्ञापन
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि सदन की कार्यवाही के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, सरकार की ओर से विधानसभा को पूरा समय देने का प्रयास किया जाता है।
जनता और विपक्ष के सवालों का सामना करने को तैयार सरकार
जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री यदि विधानसभा सत्र समय पर बुलाते हैं और सदन की कार्यवाही के लिए अधिक समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के सवालों और हमलों का सामना करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया है और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया है।
मंत्री ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में लगभग 12 विधेयक पेश किए जाने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विधेयक भविष्य में हिमाचल प्रदेश के लिए लाभदायक साबित होंगे। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में इन विधेयकों के नाम और उनसे जुड़े प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया।
विपक्ष पर भी साधा निशाना
जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों से भागता है और सरकार का पक्ष सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में अपने कामकाज और फैसलों को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री के इस बयान से आगामी शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।