हिमाचल: हमीरपुर में 16 वर्षीय किशोरी लापता, मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

महिला पुलिस थाना हमीरपुर के अंतर्गत 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में 37 वर्षीय महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान महिला पुलिस थाना से फोन आया कि उसकी बेटी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है।

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