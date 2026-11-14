Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   hamirpur army soldier akshay kumar dies 20 days before wedding

हिमाचल: शादी से 20 दिन पहले जवान अक्षय कुमार की मौत, माता-पिता की इकलौती संतान थे 26 वर्षीय सैनिक

Sat, 14 Nov 2026 12:08 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, लदरौर (हमीरपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, लदरौर (हमीरपुर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Sat, 14 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

हमीरपुर के भोरंज क्षेत्र के रुठानी गांव के 26 वर्षीय सेना के जवान अक्षय कुमार की मौत से परिवार में मातम पसरा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात अक्षय की तीन दिसंबर को शादी होनी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। हृदयघात की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
hamirpur army soldier akshay kumar dies 20 days before wedding
अक्षय कुमार (फाइल फोटो)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उपमंडल भोरंज के तहत रुठानी गांव के सेना में सेवाएं दे रहे जवान अक्षय कुमार (26) की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात अक्षय की मौत का कारण हृदयघात होने की आशंका जताई जा रही है। परिवार में इन दिनों बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। तीन दिसंबर को अक्षय की शादी होनी थी, लेकिन विवाह से महज 20 दिन पहले उनकी मौत की खबर ने घर की खुशियों को मातम में बदल दिया।

विज्ञापन


माता-पिता की इकलौती संतान थे अक्षय
अक्षय कुमार 16 दिसंबर 2020 को सेना में भर्ती हुए थे। देशसेवा का जज्बा लेकर सेना में शामिल हुए अक्षय अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता राज कुमार कारोबारी हैं, जबकि माता सरोज कुमारी गृहिणी हैं। बेटे की असमय मौत की सूचना मिलने के बाद माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है।
विज्ञापन


पूरे गांव में शोक की लहर, पार्थिव देह पहुंचने में लगेगा समय
अक्षय की मौत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जवान की असमय मौत से हर कोई स्तब्ध है। नंधन पंचायत के प्रधान रवि कुमार ने बताया कि अक्षय कुमार सेना में सेवाएं दे रहे थे। उनकी मौत से परिवार और गांव को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जवान की पार्थिव देह घर पहुंचने में एक से दो दिन का समय लग सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed