हिमाचल: कंगना रनौत के खिलाफ FIR पर जगत सिंह नेगी का बयान, बोले- जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच होगी और जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोनिया गांधी की किताब का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में सामने आए खुलासों से भाजपा असहज है और पार्टी के पास इन विषयों पर तार्किक जवाब नहीं हैं।

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh | On the FIR against BJP MP Kangana Ranaut, Himachal Pradesh Minister Jagat Singh Negi says, "Ever since the book authored by Sonia Gandhi hit the market, the BJP has been left deeply rattled by the revelations it contains about them. They are now completely devoid of any logical arguments. In an attempt to obscure the history presented in the book, they have orchestrated a critique by an individual who lacks any coherent reasoning and whom no one takes seriously. The language used, the nature of the defamation, and the points raised in this instance are certainly not the kind of arguments one would expect from a civilised person. As for the legal recourse, the investigation following the filing of an FIR will determine what further action can be taken..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

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जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से लिखी गई किताब बाजार में आने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। उनके अनुसार, किताब में भाजपा को लेकर किए गए खुलासों के बाद पार्टी के पास तार्किक तर्कों की कमी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में सामने आए तथ्यों और इतिहास से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आलोचना करवाई जा रही है, जिसके तर्कों में कोई स्पष्टता नहीं है।