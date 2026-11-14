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हिमाचल: कंगना रनौत के खिलाफ FIR पर जगत सिंह नेगी का बयान, बोले- जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

Sat, 14 Nov 2026 02:18 PM IST
Ankesh Dogra एएनआई, शिमला।
एएनआई, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sat, 14 Nov 2026 02:18 PM IST
सार

भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले में हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोनिया गांधी की किताब को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कंगना की कथित टिप्पणियों की भाषा पर सवाल उठाए। पढ़ें पूरी खबर...

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मंत्री जगत सिंह नेगी - फोटो : एएनआई

विस्तार
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भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच होगी और जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोनिया गांधी की किताब का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में सामने आए खुलासों से भाजपा असहज है और पार्टी के पास इन विषयों पर तार्किक जवाब नहीं हैं।

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सोनिया गांधी की किताब को लेकर भाजपा पर निशाना
जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से लिखी गई किताब बाजार में आने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। उनके अनुसार, किताब में भाजपा को लेकर किए गए खुलासों के बाद पार्टी के पास तार्किक तर्कों की कमी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में सामने आए तथ्यों और इतिहास से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आलोचना करवाई जा रही है, जिसके तर्कों में कोई स्पष्टता नहीं है।

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कंगना की कथित टिप्पणी की भाषा पर उठाए सवाल
मंत्री ने कहा कि इस मामले में इस्तेमाल की गई भाषा, मानहानि की प्रकृति और उठाए गए मुद्दे सभ्य समाज में स्वीकार्य तर्कों की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय होगा।

एफआईआर के बाद जांच से तय होगी कार्रवाई
जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच महत्वपूर्ण है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही यह तय होगा कि मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, मंत्री ने अपने बयान में एफआईआर की धाराओं, शिकायतकर्ता और मामले की विस्तृत कानूनी स्थिति का उल्लेख नहीं किया।
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